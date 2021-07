Nowe dane NBP. Spadła wartość płatności kartami

Hehehe 1 godz. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Wszyscy uciekają w anonimowe kryptowaluty ( epic tech dla przykładu ) i gotówkę. Karty to naciąganie ludzi na kredyty i wysokie koszty przy płatnościach szczególnie jak próbujesz płacić w innych państwach. Kryptowaluty i gotówka to przyszłość płatności dla społeczeństwa - karty, banki to wyciąganie informacji od nas i wykorzystywanie jej przeciwko nam ( przez podnoszonie opłat i cen na produkty, które budza nasze zainteresowanie - firmy płacą za dostęp do takich informacji - gdzie, co i za ile kupujemy ).