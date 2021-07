Nowe dane o cenach mieszkań. Rynek wtórny kontra pierwotny

Zobacz także: Nie zaszczepisz się, nie wejdziesz do pracy. Przedsiębiorcy apelują do rządu

Całkiem realny jest jednak scenariusz, w ramach którego przez dłuższy czas popyt będzie przewyższał podaż. W efekcie, mieszkania na tyle zdrożeją, że to podwyżki cen przyhamują zapędy kupujących. Bez wątpienia byłby to scenariusz, którego nikt na dłuższą metę by nie chciał. Wbrew obiegowej opinii nie powinni chcieć tego także deweloperzy – przynajmniej ci, którzy patrzą na rynek długoterminowo i odpowiedzialnie.

Niewielka bowiem korzyść z tego, że jednorazowo wzrosty cen pozwalają zrealizować wyższą marżę, skoro dzieje się to kosztem liczby sprzedanych mieszkań. Ponadto nadmierny wzrost cen prowadzi do napięć, które nieuchronnie kierowałyby nas do przegrzania w sektorze. Całe szczęście do realizacji takiego scenariusza nie musi wcale dojść.