Nowy sposób, by kraść pieniądze z kart. Eksperci biją na alarm

Cert Orange (Computer Emergency Response Team - zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego), podkreśla, że w obecnej kampanii przestępcy wykorzystują fałszywe wiadomości SMS, czyli tak zwany smishing - połączenie słów SMS i phishing. Wiadomości informują o rzekomych problemach z weryfikacją tożsamości. Komunikat zawiera groźbę trwałego zawieszenia konta, co ma wywołać u ofiary poczucie presji czasowej i skłonić do szybkiego działania bez należytej rozwagi.

Polscy klienci Revolut na celowniku

Phishing coraz groźniejszy

Eksperci CERT Orange Polska podkreślają wyjątkowo poważne konsekwencje udanego ataku. Przestępcy po przejęciu konta bankowego mają możliwość dokonywania nieautoryzowanych transakcji oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu ofiary . Szczególnie niebezpieczne jest pozyskanie przez oszustów danych biometrycznych w postaci selfie wraz z dokumentami tożsamości. Taka kombinacja może prowadzić do długoterminowych konsekwencji związanych z kradzieżą tożsamości.

W sytuacji gdy przejęte konto jest puste, przestępcy często próbują dokonać doładowań poprzez wcześniej skonfigurowane metody płatności. Wykorzystują również dostępne limity kredytowe do zaciągania zobowiązań. Zdobyte dane osobowe mogą posłużyć do kolejnych przestępstw oraz do przejęcia kontroli nad innymi usługami finansowymi powiązanymi z kontem ofiary.