O. Rydzyk ma powody do zmartwień. "Spadek liczby klientów"

W ubiegłym roku przychody sprzedażowe netto spółki Polskie Sieci Cyfrowe (bo to ona formalnie stoi za siecią) spadły z 804,2 do 724,8 tys. zł. W górę poszły natomiast koszty - działalność operacyjna pochłonęła 361 tys. zł (rok temu było to 333,5 tys.), wynagrodzenia kosztowały 128,7 tys. (w roku 2022 było to 128,7 tys.) , koszty usług obcych spadły, ale symbolicznie - ze 157,8 do 156,5 tys. zł. Strata netto wyniosła natomiast 68 tys. zł, co jest pierwszym tego typu wynikiem odnotowanym przez spółkę.