Ojciec Tadeusz Rydzyk ma problem. Fundacja Lux Veritatis z dużym spadkiem darowizn

Wyniki Lux Veritatis niższe niż rok wcześniej

W tym przypadku na wynik składa się przede wszystkim TV Trwam. Przychody krajowe, biorące się m.in. z produkcji , emisji programów i reklamy , a także oferowania emisji całej stacji, zmniejszyły się z 11,14 do 10,98 mln zł. Zresztą przed miesiącem redemptorysta z Torunia zaapelował do widzów o wyższe datki na telewizję .

Są też jednak wzrosty. Fundacja zanotowała je na sprzedaży takich produktów jak książki oraz płyty DVD i CD. W tym przypadku przychody poszły w górę z 365,5 tys. zł do 373,3 tys. zł.

Spada oglądalność TV Trwam

Wirtualnemedia.pl onotowują też, że spada oglądalność minutowa TV Trwam w Polsce. W 2022 r. wyniosła ona 24 732 widzów, co stanowi 23 proc. rok do roku. To był zarazem drugi z rzędu spadkowy rok – wynika z danych Nielsen Audience Measurement.