Obniżka stóp procentowych. Członek RPP gotowy złożyć odpowiedni wniosek

Eryk Łon na łamach portalu Radio Maryja opublikował swoje przemyślenia na temat polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP, której jest członkiem. Odniósł się m.in. do kwestii stóp procentowych, od których zależy oprocentowanie lokat i kredytów oferowanych klientom banków.

Od zawsze słynął on z bardzo "luźnego" nastawienia do polityki pieniężnej i zachęcał do obniżek stóp procentowych. Choć już główna stawka jest na praktycznie zerowym poziomie, dalej nie wyklucza kolejnych cięć. Stawia jednak warunek.