Od lipca podwyżki dla trzech milionów Polaków. Oto jak wzrosną pensje

Od 1 stycznia najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 3010 zł do 3490 zł brutto. "Na rękę" zatem daje to podwyżkę na poziomie 346 zł (z 2363 zł do 2709 zł netto).

Podwyżka pensji trzech milionów Polaków od 1 lipca

To jednak nie koniec. Inflacja w Polsce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie ( w maju wskaźnik zatrzymał na poziomie 13 proc. ), a w 2022 r. średnioroczna inflacja wyniosła 14,4 proc . Zgodnie z prawem Polakom w takiej sytuacji przysługują dwie podwyżki płacy minimalnej w ciągu roku. Mają one częściowo zrekompensować gwałtowny skok cen w sklepach i punktach usługowych.

Tym samym już od najbliższej soboty osoby z płacą minimalną otrzymają "ustawową" podwyżkę. Od 1 lipca najniższa pensja minimalna zostanie podniesiona do 3600 zł brutto. Daje to podwyżkę o ok. 75 zł miesięcznie "na rękę" (z 2709 zł do 2784 zł netto).