Pensja minimalna w górę od lipca. Takie będą wypłaty "na rękę"

proste i oczy... 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jeśli wzrost płacy minimalnej nie wynika z wzrostu wydajności pracy (np. eksportu, automatyzacji pracy) to jedyne co powoduje wzrost płacy minimalnej to przerzucenie kosztów na klientów i wzrost cen - inflację. Kraina płacy minimalnej - przerabialiśmy to całe lata 80 do połowy lat 90tych. I trwałoby to nadal jak w Argentynie gdybyśmy nie weszli do EU i nie mieli Niemiec jako sąsiada.