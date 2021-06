Ogromna pensja samorządowca. Zarabia więcej niż prezydent

pan na zagrod... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To jest obraz samorzadow w Polsce. Dobrze sie maja tylko urzednicy i dorabiaja sie majatkow. Przyklad, adamowicz, Obajtek, ten z platformy i ten tutaj. To tylko wycineczki. teraz jak wezma pieniadze z unii to dopiero zaopatrza siebie i swoje rodziny w mysl zasaday... jak pan na zagrodzie. I nic im nie zrobicie, beda lupic a obywateli beda traktowac jak poddanych, ktorzy w pokorze beda stali u ich wrot aby cokolwiek zalatwic .