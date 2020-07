Ile zarabia prezydent? Oto, jakie są zarobki prezydenta

Pensja prezydenta to 20 tys. zł, a do tego dochodzą liczne przywileje, m.in. całodobowa ochrona Służby Ochrony Państwa i dostęp do państwowych rezydencji. Co ciekawe, pierwsza dama, choć dyskusja na ten temat wraca co jakiś czas, nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Podziel się Dodaj komentarz