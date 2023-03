Opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli pracować. Resort przedstawi pomysł nowego świadczenia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce powiązać skalę pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością (OzN) z określonym stopniem ich zależności od opiekuna. Jak pisze "DGP", przedstawiciele opiekunów mają usłyszeć na spotkaniu w resorcie, że "to coś na kształt długo oczekiwanej reformy orzecznictwa".

Resort szykuje zmiany

- Już dziś jest kłopot z dostępem do specjalistów, którzy orzekną o stopniu niepełnosprawności. Poza tym jak ocenić dzieci z autyzmem, które jednego dnia są w stanie podróżować autobusem do szkoły, a drugiego wymagają całodobowej opieki - pyta Ewa Kowalska, która weźmie udział w spotkaniu w resorcie.

Nowe świadczenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

O takim pomyśle jako pierwsze poinformowało we wtorek RMF FM. Jak ustalili dziennikarze, wysokość tego świadczenia ma wynieść ponad 2700 zł na rękę .

"Warunek byłby taki, że opiekun takiej osoby nie miałby już prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W praktyce oznacza to, że opiekun mógłby pracować, bo do tej pory świadczenie pielęgnacyjne było przyznawane najczęściej bliskim osób z niepełnosprawnościami, gdy rezygnowali z pracy" - informowało RMF FM. Wówczas jeszcze trwały prace nad tym rozwiązaniem. Zapowiadano, że zostanie ono zaprezentowane w czwartek 16 marca.