"Ośmioletnie maksimum". Ważna informacja dla frankowiczów

Unieważnienie złożonego podpisu pod umową , musi odbyć się przed sądem ,bowiem taki podpis można odwołać jedynie w dwóch przypadkach : 1. został wymuszony siłą 2. został uzyskany podstępem ,zatem by odwołać złożony podpis trzeba wykazać przed sądem przypadek 1 lub 2. Jak wykazać przed sądem , ze podpis bank uzyskał podstępem ? Trzeba po prostu wskazać , że bank przed podpisaniem umowy ,nie poinformował , że przedmiotowa umowa nie jest umową kredytu hipotecznego , po którą przybyło się banku , tylko złotową umową pożyczki inwestycyjnej zabezpieczonej na hipotece , oraz ,że ta formuła umowy, wyłącza po jej podpisaniu ochronę przysługującą klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teraz , kto musi to wykazać w sądzie , otóż , to nie klient będzie musiał wykazać , że bank nie dopełnił tych obowiązków , tylko bank będzie musiał dokumentami dowieść ,że on poinformował o tych warunkach klienta. Oczywiście bank nie posiada takich dokumentów i dowodów , zaś , dokument podpisany przez klienta , w którym klient deklaruje ,ze zna ryzyko związane ze zmianą kursu walutowego , nie wypełnia tego obowiązku , wprost przeciwnie , bowiem to bank badając zdolność i wiarygodność kredytową klienta musi je znać aby to ocenić a nie klient.W ten sposób po odwołaniu sądowym podpisu umowa nie istnieje z przyczyn leżących po stronie banku i musi ponieść wszystkie związane konsekwencje prawne odszkodowawcze . Unieważnienie umowy w oparciu o to ,iż znajdują się w niej zapisy abuzywne , nie zawsze skutkuje unieważnieniem złożonego podpisu i unieważnieniem obowiązywania. Jak zabezpieczyć się przed faktem ,że po unieważnieniu umowy klient musi zwrócić bankowi tyle złotówek ile otrzymał z banku ? W pozwie o unieważnienie złożonego podpisu należy wezwać bank do wypłacenie opłaty w określonej wysokości za korzystanie przez bank bezumowne z kapitału klienta , wezwać do wypłaty odszkodowanie za szkody wywołane działaniem banku tak zdrowotnie jak moralne na przykład w wysokości 1 mln złotych . Sąd będzie miarkował te żądania ,. ale moim zdaniem sąd nie zasądzi na rzecz klienta kwoty mniejszej od tej jaką klient otrzymał od banku i która musi bankowi zwrócić