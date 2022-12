Oto kiedy inflacja w strefie euro ma zacząć szybko spadać. To dobra wiadomość także dla Polski

Darud 41 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Indeks inflacji jest rok do roku, miesiąc do miesiąca. Wiadomo że spadnie jak wejdzie w początek podwyżek z tego roku. Nikt tego nie chce ludziom wytłumaczyć, a będą trąbić jaki to sukces odnieśli.