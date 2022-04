Oto "wielka piątka". Wyodrębnili cechy osobowości wspólne dla milionerów

Nad zależnościami między stanem konta a cechami osobowości pochylili się badacze z niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych (DIW Berlin). Socio Economic Panel (SOEP) to cykl badań prowadzony od 1984 r. wśród lokalnych gospodarstw domowych. Milionerzy, jak rozumieją ich autorzy badania, to osoby, których wartość netto przekracza milion euro. Średnia zamożność milionerów to 4 mln euro.

Te konkretne wyniki badań osobowości bazują na próbie 20 tys. Niemców, z czego 1 tys. ankiet wypełnili milionerzy. Autorzy próbowali wyodrębnić kluczowe cechy osobowości, które idą w parze z żyłką do interesów.

Pięć cech osobowości charakterystycznych dla milionerów

"Wielka piątka" cech osobowości, zdaniem badaczy, wspólna jest dla milionerów, szczególnie tych, którzy wszystkiego dorobili się od zera. Cechy te to: ekstrawertyzm, neurotyzm, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenia. Co ciekawe, zdaniem badaczy ekstrawertyzm i stabilność emocjonalna była mniej widoczna w przypadku milionerów dziedziczących.

Im większe bogactwo, tym wyraźniejsze były wspomniane cechy osobowości. Pewien klucz da się też zastosować w drugą stronę. Osoby niebędące milionerami, ale które uważały, że same osiągnęły to, co mają, również wykazywały silniejszą dominację wspomnianych cech.

"Osobowość jest istotnym czynnikiem w gromadzeniu bogactwa" - mówił Johannes König, współautor badania. Co ciekawe, autorzy precyzują, że zestawienie akurat takich, a nie innych cech osobowości z wynagrodzeniem jest adekwatne do Niemiec i Niemców. Ta sama formatka nie musi pasować już do Stanów Zjednoczonych, które, jak zauważają autorzy, mają bardziej nierówną dystrybucję bogactwa.

