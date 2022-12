Partie czekają na ruch Trybunału Konstytucyjnego. Ważą się losy ich pieniędzy

PKW wytknęła partii, że jedna z osób zapłaciła z własnych pieniędzy za m.in. materiały biurowe i telefon, a SP zwróciła jej pieniądze przelewem . Zdaniem Komisji "jest to złamanie zasady, zgodnie z którą ugrupowanie może zaciągać tylko kredyty bankowe" - pisze "Rz".

SN czeka na ruch TK

Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry wniosło skargę do Sądu Najwyższego, a ten zawiesił postępowanie. Co to oznacza? SN czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten ma wykazać, "czy przepisy ustawy o partiach politycznych są zgodne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności" – tłumaczy dziennik.