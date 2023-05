Pekin szykuje "zamach" na dolara. Xi po cichu buduje marzenie o petrojuanie i cyfrojuanie

"Zamach" na dolara

W efekcie chińska waluta jest głównym aktywem, którego Rosja z powodu sankcji nadal może używać do przeprowadzania transakcji dla swojego funduszu majątkowego o wartości 154 mld dol. Juan może stać się główną walutą w handlu zagranicznym Rosji z państwami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Co wpisuje się w strategię Pekinu, który chce podważyć dominację dolara. Ma ambicje, aby – przynajmniej w Azji – zdominować handel z pomocą własnej waluty.

To pokazuje skalę chińskiej ekspansji. Według danych przytaczanych przez Bloomberga, od końca 2019 roku udział chińskiej waluty w światowym finansowaniu handlu potroił się. - To jednak wciąż około 10 proc. - zaznacza dr Kozłowski. Ale przypomina, że obecna sytuacja dała Chinom możliwość do uszczknięcia większej części tortu. - Po tej ekspansji nastąpi pewna korekta. Pełna internacjonalizacja juana nie jest interesie Chin. W jej wyniku Pekin traci bowiem kontrolę nad długiem — zaznacza agencja.

Ambicje dla petrojuana

Najbardziej widocznym tego elementem była wizyta chińskiego przywódcy w Rijadzie na szczycie państw Zatoki Perskiej w grudniu ubiegłego roku. Xi Jinping wprost zapowiedział, że Chiny będą dążyć do rozliczania zakupów ropy naftowej i gazu we własnej walucie. - Chiny w pełni wykorzystają do tego Szanghajską Giełdę Nafty i Gazu jako platformę do przeprowadzania rozliczeń w juanach - dodał.