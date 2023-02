Podwójny zastrzyk dla seniorów. Nadchodzi kluczowy czas

Księgowy 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To co mówi premier, że emerytury wzrosną realnie o 20% jest taką samą prawdą jak przedstawiał nowy ład i mówił; podnosimy kwotę wolną od podatku z 8000zł na 30000zł a było to w roku 2021r. Niech ktoś tu napisze czy miał wolne od podatku do 2021r 8000zł czy 3091zł, bo ja miałem do 2021r kwotę wolną 3091zł tak jak wszyscy moi sąsiedzi a jeden przekraczał I próg dochodowy 85528zł i kwota wolna już mu malała a w zasadzie nie miał jej wcale. 8000zł wolne od podatku dla wszystkich to PiS miało w programie wyborczym w 2015r ale dla wszystkich tego niestety do końca 2021r nie wprowadzono. Prawda wg naszego premiera to niestety jest tylko jego prawda i nie ma nic wspólnego z rzeczywistą prawdą. No cóż nasz premier lubi fantazjować i gdyby to nie dotyczyło bardzo poważnych spraw, które mają wielki wpływ na nasze życie to można by się z tego pośmiać a tak to jest bardzo denerwujące, tym bardziej że część Polaków wierzy we wszystko co nasz premier mówi jako prawdę objawioną, bo im w głowie tylko 13, 14, oczekują15 i chociaż mają decyzje z ZUS jak wyglądała waloryzacja za PO i jak za PiS to i tak z uporem maniaka powtarzają za premierem a za Tuska było 2 zł waloryzacji