Polacy kochają gotówkę. 215 mld zł w obiegu

Tylko Grecy i Węgrzy mają więcej gotówki w portfelu niż na kontach. Ci pierwsi zaczęli ją wypłacać, gdy uciekali przed kryzysem bankowym, stąd ten efekt. W Polsce (z danych na koniec czerwca) 214,9 mld zł krąży w obiegu, a daje to 9,5 proc. PKB. Jednak nie jesteśmy wyjątkiem, w Europie ten trend jest mocno wyczuwalny. Przez zbyt niskie odsetki oferowane przez banki, nie składamy tam depozytów. Jednak co paradoksalne, do płatności coraz częściej wykorzystujemy karty.