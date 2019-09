Polaków stać na oszczędności, ale luksus jest nadal poza zasięgiem

Polacy są coraz bardziej zamożni, a nasze społeczeństwo w ciągu ostatnich pięciu lat stało się znacznie bardziej równe ekonomicznie - to obraz, jaki wyłania się z najnowszego badania budżetów gospodarstw domowych za 2018 r., na które powołuje się "Puls Biznesu". Właśnie na podstawie tego badania powstaje wskaźnik inflacji CPI.

Zamożność społeczeństwa bada się na podstawie dochodu rozporządzalnego i udziału w nim wydatków. To pokazuje ile realnie Polacy mogą wydawać, po odliczeniu wszelkich zobowiązań wobec państwa. Raport GUS pokazuje, że o ile w 2004 r. wydatki stanowiły niemal całość dochodu rozporządzalnego - 95,4 proc., o tyle dziś poziom ten sięga "jedynie" 70 proc. A to z kolei oznacza, że Polaków zaczyna być stać na oszczędzanie.

Wskaźnik ten wyraźnie zaczął spadać w 2015 r. - w ciągu trzech lat udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym spadł o 8,7 pkt. proc. Takiego tempa polskie gospodarstwa domowe nie doświadczyły jeszcze nigdy. W wartościach nominalnych oznacza to, że na osobę miesięcznie przypada 1693 zł dochodu rozporządzalnego, z czego wydaje ona przeciętnie 1187 zł.

Coraz mniej w Polsce nierówności, co pokazuje współczynnik Giniego, czyli miara zróżnicowania dochodów między najbogatszymi a najbiedniejszymi członkami społeczeństwa. Ten wskaźnik spada w Polsce regularnie i wyraźnie od 2013 r., kiedy sięgał 0,338. W 2018 r. - drugi raz z rzędu - utrzymał się poniżej 0,3 - osiągając 0,299 pkt, co jest wynikiem nieznacznie niższym niż wartość dla UE czy strefy euro, gdzie ma odpowiednio 0,307 i 0,305 pkt.

Efekt 500+

Co ciekawe, analizując dochód rozporządzalny według miejsca zamieszkania, okazuje się, że najmniejszy wskaźnik wydatków w relacji do dochodu rozporządzalnego jest na wsi, gdzie wydaje się jedynie 68,4 proc., na drugim miejscu są miasta poniżej 20 tys. mieszkańców - 69,1 proc., a dopiero na trzecim największe miasta (powyżej 0,5 mln mieszkańców). Wynika to oczywiście z rosnących kosztów życia w największych miejscowościach. Podkarpackie ciągle jest najbiedniejszym województwem w Polsce.