Polska wciąż na minusie, ale jest szansa na odbicie. Nowe dane o sprzedaży

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 0,3 proc. W porównaniu z sierpniem 2023 r. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,3 proc. - czytamy w oficjalnym komunikacie GUS. Analitycy spodziewali się gorszych danych - w ujęciu rocznym przewidywali spadek na poziomie -2 proc.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Ważny sygnał dla rynku po wyborach. "Polska wraca do tego stolika"

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 r. - dane GUS

Największy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowały podmioty z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (o 16,3 proc. wobec wzrostu o 25,2 proc. przed rokiem). Zmniejszenie sprzedaży zaobserwowano również w grupach: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 16,0 proc.), "meble, rtv, agd" (o 12,2 proc.) oraz "pozostałe" (o 9,7 proc.).

Przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi wykazały niewielki spadek o 0,1 proc. Znaczący dotyczy pojazdów i części (o 9,8 proc.) oraz paliw (o 7,5 proc.).

GUS odnotowuje też, że we wrześniu w porównaniu z sierpniem 2023 r. notowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 0,4 proc.). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży "ogółem" zwiększył się z 8,2 proc. w sierpniu 2023 r. do 8,3 proc. we wrześniu br.

Wciąż na minusie, ale lepiej

Eksperci ING interpretują dane GUS raczej pozytywnie. Według nich nastąpiła bowiem "dalsza odbudowa kondycji konsumentów".

We wrześniu sprzedaż detaliczna spadła tylko 0,3 proc.r/r vs -2,7 proc.r/r w sierpniu. Spadek inflacji i odbudowa płac realnych robią swoje. W 3kw23 PKB powinien wzrosnąć w ujęciu rocznym, a 4kw23 przyniesie dalszą poprawę. Konsumpcja będzie głównym motorem wzrostu w 2024, znów inflacjogenna struktura PKB, dlatego tak ważne uruchomienie KPO i "czekających" FDI - czytamy w komentarzu analityków.

Eksperci Pekao podkreślają, że sprzedaż detaliczna prawie wróciła nad kreskę, przebijając oczekiwania rynku. "Struktura jest dość słaba (o tym dalej), ale sprzedaż to sprzedaż - argumenty za odbiciem konsumpcji prywatnej się piętrzą" - piszą analitycy.

Optymistyczni są też analitycy Aliora. "Czwarty miesiąc z rzędu wyraźnego odbicia. Dynamika rok do roku to -0,3 proc., znacznie lepiej od konsensusu (-2 proc. r/r) i naszej dość optymistycznej prognozy (-1,3 proc. r/r). Konsument stopniowo wraca do formy" - piszą w swojej analizie.

Odczyt zinterpretował też ekonomista Ignacy Morawski. "Sprzedaż detaliczna wyraźnie odbija od dna" - stwierdził. Wymienił też czynniki istotne w perspektywie najbliższego półrocza. To: znaczące odbicie dynamiki realnych płac, podwyżka świadczenia 500 Plus do 800 zł i duża podwyżka płacy minimalnej.

Dynamika i struktura sprzedaży detalicznej (ceny bieżące)

Istotna jest też informacja o tym, jak kształtuje się dynamika i struktura sprzedaży detalicznej w cenach bieżących. Tu widoczny jest bowiem wzrost o 3,6 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek w wysokości -0,7 proc.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

sprzedaż gospodarka pieniądze

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.