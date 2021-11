Polski Ład. Łódź wystawiła rachunek rządowi. "Zmusza nas do wykreślenia 300 mln zł"

MM____ 25 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Niby antyPIS to intelektualiści, ale jak można wliczać podwyżki paliw czy energii do skutków Polskiego Ładu? Czy nawet inflację. W USA inflacja koło 6% czy to też wina polskiego ładu? W Hiszpanii prąd w górę nawet 300%. Gdzie tu myślenie? Czy ludzie to kupią?