Pomysł Facebooka to "szaleństwo". Amerykański senat nie zostawia suchej nitki na librze

"Nie ufam wam koledzy"

Marcus, który był prezesem PayPal od 2012 do 2014 roku, łagodził obawy senatorów. Obiecał, że Facebook nie rozpocznie oferowania libry do czasu rozwiązania problemów regulacyjnych. - Wiemy, że musimy poświęcić trochę czasu, by to osiągnąć - powiedział senatorom Marcus. W środę ma zeznawać przed komitetem parlamentu do spraw usług finansowych.