Rekordzista odłożył w PPK sześciocyfrową kwotę. Dla większości Polaków to nieosiągalne

- Najwyższe saldo rachunku PPK posiada kapitał o wartości powyżej 660 tys. zł - powiedział Business Insiderowi Barosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Według ustaleń serwisu nie jest to jedyny taki przypadek.

Jak uzbierać na rachunku ponad 660 tys. zł? "BI" szacuje, że rekordzista musiałby zarabiać miesięcznie średnio około 472 tys. zł brutto, a zakładając wpłaty w maksymalnej wysokości (również od pracodawcy) kwotę o ponad połowę niższą. Jeśli osoba ta oszczędza w PPK od początku programu, to co miesiąc na jej rachunek musiałoby wpływać około 16,5 tys. zł.

Ile można oszczędzić w PPK?

Przypomnijmy, że Pracownicze Plany Kapitałowe to pomysł rządu Zjednoczonej Prawicy na oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Jak pisaliśmy w money.pl, pieniądze w ramach PPK oszczędza ponad 2,5 mln Polaków. Na ich kontach zgromadzono łącznie niemal 13 mld zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolną formą oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Z automatu zapisani są do niego wszyscy uprawnieni pracownicy. 28 lutego wygasły dotychczasowe deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeżeli pracownicy nie złożą po 1 marca ponownie takiej deklaracji, to od 1 kwietnia pracodawcy zaczną przekazywać za nich wpłaty.