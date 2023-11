Są nowe dane o polskiej gospodarce. Na taki odczyt czekaliśmy dwa kwartały

PKB Polski w trzecim kwartale - dane GUS

Eksperci ING podkreślają, że GUS zrewidował wzrost PKB w trzecim kwartale do 0,5 proc. r/r. Wyjaśniają też, jakie czynniki wpłynęły na ostateczny wnik. Konsumpcja prywatna wzrosła o 0,8 proc. rok do rok, inwestycje o 7,2 proc. r/r. "Początek ożywienia koniunktury, ale w 2024 jest ono nadal anemiczne" - podsumowali.

Co z PKB Polski w przyszłości?

Odczyt skomentowali też eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. "Spodziewamy się, że w IV kw. wzrost PKB przyśpieszy do ok. 1 proc., a w 2024 do 2 proc. Spadek inflacji oznacza wzrost zamożności gospodarstw domowych. To przełoży się na konsumpcję. Prognozy analityków wskazują, że w 2024 r. urośnie ona od 2,0 do 3,5 proc. we wszystkich państwach regionu" - piszą w komentarzu.