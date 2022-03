Sankcje na Rosję i Białoruś. Bank Światowy wstrzymuje wszystkie programy w tych krajach

W oświadczeniu o wstrzymaniu finansowania programów Bank Światowy podkreśla, że od 2014 r. nie zatwierdził żadnych nowych pożyczek dla Rosji lub inwestycji w tym kraju. To efekt aneksji Krymu , o czym zadecydował wtedy Kreml .

Białoruś natomiast nie mogła liczyć na żadne pieniądze Banku Światowego od połowy 2020 r. Wtedy to Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na ten kraj w związku z zakwestionowanymi wyborami prezydenckimi .

Cały świat nakłada sankcje Rosję za atak na Ukrainę

To sprawił, że ostro spadła wartość rosyjskiego rubla, a kryzys wciąż się pogłębia, bowiem w środę w UE weszły w życie sankcje związane z wyrzuceniem Rosjan ze stowarzyszenia dla światowej międzynarodowej telekomunikacji finansowej. Podmioty objęte tymi sankcjami praktycznie nie mogą dokonywać transakcji z resztą świata.

Białoruś również celem sankcji

Bruksela zareagowała również na jawne przyłączenie się Białorusi do wojny rozpętanej przez Rosję, która zaatakowała Ukrainę. UE nałożyła sankcje na 22 wysokich rangą członków białoruskiego wojska. To ze względu na ich rolę w procesach decyzyjnych i planowania strategicznego, które poskutkowały przyłączeniem się ich państwa do wojny. Łącznie europejskie sankcje obejmują 702 osoby i 53 podmioty działające na Białorusi.