Siergiej Ławrow ostro o pomyśle UE. "To kradzież"

Zastępca szefa MSZ Aleksandr Gruszko przekonywał z kolei, że propozycja Josepa Borrella jest bezprawna. Dodał, że takie posunięcie zdestabilizowałoby cały światowy system finansowy, a przez to byłoby kosztowne dla samych Europejczyków.

UE przekaże skonfiskowane majątki Ukraińcom?

Josep Borrell swój pomysł przedstawił w poniedziałek w rozmowie z "Financial Times". Wiceszef Komisji Europejskiej stwierdził, że obecnie zamrożone rosyjskie rezerwy walutowe powinny zostać przeznaczone w przyszłości na odbudowę Ukrainy.

Zobacz także: Biznesy ukraińskie działają mimo wojny. "To fenomen Ukrainy"

Z podobnym wnioskiem, jak ten wiceprzewodniczącego KE, do Kongresu USA zwrócił się Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych pod koniec kwietnia poprosił o rozszerzenie możliwości zajmowania aktywów rosyjskich oligarchów. Uzyskane w ten sposób pieniądze Ameryka przekazałaby Ukrainie.

Ukraina chce znacjonalizować rosyjskie aktywa

Do podobnego kroku szykuje się również sama Ukraina. Kraj ten chce znacjonalizować wszystkie rosyjskie aktywa znajdujące się na jego terytorium. Premier Denys Szmyhal przekazał we wtorek, że rząd zajmuje się przyjęciem przepisów, które to umożliwią