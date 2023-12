Skarbówka zwróci niektórym emerytom podatek. Nawet 400 zł

Na zwrot nadpłaconego PIT mogą na pewno liczyć seniorzy ze świadczeniami do kwoty 2,5 tys. zł - informuje "Fakt". Osoby z wyższą emeryturą takiego zwrotu nie dostaną.

Państwo zwróci pobrany PIT

W 2023 r. skarbówka miała do oddania Polakom, w tym emerytom, miliardy nadpłaconego podatku. Powód? Zamieszanie po wspomnianej reformie, czyli słynnym "Polskim Ładzie".

Przez pierwsze pół roku większość z nas płaciła 17-proc. PIT , a od 1 lipca stawkę podatku obniżono do 12 proc. Obniżka została wprowadzona z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r., dlatego na konta Polaków trafiły potem pieniądze za nadpłacony podatek.

"Obniżyliśmy stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc., podnieśliśmy kwotę, od której nie płaci się podatku, do 30 tys. zł. O tym, jak korzystna jest nasza reforma, świadczą m.in. tegoroczne zwroty podatku. Szacowaliśmy, że otrzyma je około 15 mln podatników, a do ich portfeli wróci ponad 18 mld zł" - informował rząd Zjednoczonej Prawicy w kwietniu.