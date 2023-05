Rekordowe zwroty podatku. Artur Soboń: blisko 30 mld zł więcej w kieszeniach Polaków

Wiceminister finansów był gościem "Sygnałów Dnia" w "Jedynce". Jak przekazał, wszystkie zmiany podatkowe dokonane przez władzę w 2022 r. doprowadziły do tego, że w kieszeniach Polaków zostało blisko 30 mld zł więcej , przynajmniej jeśli chodzi o podatek PIT.

Skąd wynikają te zwroty podatku?

W money.pl informowaliśmy, że w marcu doszło do bezprecedensowej sytuacji w historii III Rzeczpospolitej . Otóż po raz pierwszy państwo z tytułu PIT więcej pieniędzy zwróciło Polakom, niż od nich pozyskało. Jest to jednak wyłącznie jednorazowa sytuacja związana z zawirowaniami, jakie spowodował Polski Ład.

Po chaosie związanym ze wprowadzeniem Polskiego Ładu rząd zdecydował się wprowadzić łatkę 2.0 do reformy podatkowej, którą nazwał "Niskimi Podatkami". Z punktu widzenia podatników najważniejszą zmianą było obniżenie stawki podatku dochodowego z dotychczasowych 17 proc. na 12 proc.

12-procentowy podatek dochodowy płacą osoby, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Ten z kolei poprzez Polski Ład 1.0 został podniesiony do wysokości 120 tys. zł rocznie. Firma Grant Thornton wyliczyła , że najwięcej zyskały osoby, których roczne dochody zbliżają się do granicy 120 tys. zł rocznie , bo wtedy ich cała pensja jest opodatkowana stawką o 5 pp. niższą.

Co istotne, rządzący zdecydowali, że obniżka ma obowiązywać wstecz, czyli od 1 stycznia 2022 r. Dlatego też do Polaków trafiają wysokie zwroty nadpłaconego podatku , gdyż przez pierwsze półrocze 2022 r. oddawaliśmy fiskusowi 17 proc. naszych dochodów, mimo że należny podatek wynosił 12 proc.

Co z klinem podatkowym?

Artur Soboń przywołał też dane OECD i wskazał, że klin podatkowy w Polsce dla rodzin znacząco spadł od 2015 r. w porównaniu do singli. Stwierdził, że to efekt m.in. wyższej kwoty wolnej od podatków i transferów socjalnych, takich jak 500 Plus.