Zwrot podatku. Premier: rekordowa kwota w tym roku

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości równa się niskie podatki. Najlepszym dowodem są zwroty podatku, które teraz trafiają na konta ok. 17-18 mln Polaków. Tę akcję jeszcze podsumujemy, ale będzie to, co najmniej 15 mln obywateli, podatników – powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Ząbkach premier Mateusz Morawiecki.