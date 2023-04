Zwrot podatku. Soboń: w tym roku padnie rekord

Jakie zwroty ... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I dla kogo ? Tylko dla tych ktorzy nadplacili.To znaczy Urzad Skarbowy potracil obligatoryjnie wedlug skali wiedzac ze podatnik bedzie mogl odzyskac czesc nadplaconego podatku. Wyglada to tak , przepis mowi wyraznie o tym ze podatnik odzyska nadplacony podatek ale dopiero po zlozeniu zeznania i przedstawieniu niezbednych zalacznikow. Jednym slowem podatnicy w pewnym sensie kredytuja Panstwo to znaczy placa wiecej niz powinni a Panstwo ma do dyspozycji kase ktora " procentuje " przez ten caly czas a pozniej oddaje tylko to co co wczesniej pobralo. Inaczej mowiac podatnicy udzielaja Panstwu " bezprocentowej " pozyczki. Kazdy pracodawca i p[latnik placi nalezne zaliczki a na koniec roku okazuje sie ze zwrot wynosi " 0 ". Wiec Pan Minister nie daje z Budzetu tylko oddaje to co wczesniej pobral. Wszystko sie zgadza ale tak argumentacja przez wielu moze byc odebrana ze Panstwo daje a nie oddaje. A to zupelnie rozne sytuacje.