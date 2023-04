Klin podatkowy. Premier odtrąbił sukces

Wskazał, że Polska jest jednym z krajów z najniższym klinem podatkowym wśród 22 krajów Unii Europejskiej należących do OECD , co oznacza, że w kieszeniach Polaków zostaje więcej pieniędzy.

- To naprawdę bardzo mało. Jeśli chodzi o bogaczy, to tu ze dwa-trzy kraje mają mniejszy ten klin podatkowy niż my, ale to są bardzo niewielkie różnice. We wszystkich innych kategoriach my wypadamy najlepiej - stwierdził prezes.