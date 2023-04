Rozliczenie podatkowe. Ekspert: warto pamiętać o nowych ulgach

Od zeszłego roku pojawiła się m.in. ulga dla pracujących seniorów , która polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 tys. 528 zł, uzyskanej z pracy na etacie, z umowy zlecenia, z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-proc. stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz zasiłku macierzyńskiego.

Wskazano także, że wprowadzona została również ulga 4+ , z której mogą skorzystać podatnicy wychowujący co najmniej czworo dzieci. Ona także zwalnia od płacenia podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 tys. 528 zł i również ze źródeł takich jak w przypadku ulgi dla pracujących seniorów.

Co istotne, ulga "4+" skierowana jest nie tylko do rodziców biologicznych, ale również do rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na stan cywilny.