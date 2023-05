"Sołtys plus". Senat proponuje nawet 500 zł dodatku dla osób z najdłuższym stażem

paleolit plus 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Senat to ponoć izba refleksji. Szlachetna mądrość ekstrahowana wprost z głów uczonych. W mowie, piśmie i katechizmie. W tym przypadku myśl przezacnych mędrców popłynęła na falach kultywowania anachronizmów aż do epok mrocznych. Instytucja sołtysa zrodziła się bowiem w średniowieczu, gdzie ów był przedstawicielem pana feudalnego we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Zostawał nim zazwyczaj zasadźca. Na wsi feudalnej sołtys był reprezentantem interesów właściciela. Otrzymywał większe niż chłopi gospodarstwo wolne od świadczeń oraz prawo do otwarcia karczmy, prowadzenia młyna. Obecnie funkcja równie zbędna co cyrulika. Do natychmiastowej likwidacji.