"Sołtys plus". Mateusz Morawiecki zapowiada specjalny dodatek do emerytury

emer 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

'Kuźwa' - emerytura ma być emeryturą i wynikać z jasno określonych parametrów. Co to za rozpieprzanie pieniędzy podatnika? A to dodatek dla takiej a nie innej grupy obywateli, jak dzień sołtysa to damy sołtysom. Kiedy będzie normalnie??? Niech już szlag trafi te wszystkie głupoty. Nic tylko forsa a na nas zagłosują.