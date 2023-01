Dodatek do emerytury dla sołtysów? Petycja w Senacie. Oto kwota

Do Senatu trafiła petycja złożona przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, dotycząca wprowadzenia specjalnego dodatku do emerytury dla sołtysów. Autorzy wniosku podkreślają w uzasadnieniu, że byłaby to "rekompensata za utracony czas i poniesione wydatki związane z pełnieniem funkcji". O sprawie pisze dziennik "Fakt".