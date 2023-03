Inflacja nie odpuszcza. Seniorzy mogą liczyć na kolejne ogromne podwyżki emerytur

Jan 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

REKORDOWE PREMIE, NAGRODY, PODWYŻKI dla władzy, a emerytom GŁODOWE waloryzacje w 2022 r. przy inflacji 14,8 % waloryzacja tylko 7 % ? PIS głosował w 2022 r. aby NIE dać emerytom II waloryzacji przy tak strasznej drożyznie ! Inflacja w styczniu 2023 r. 17,2 % , waloryzacja 7 % . Różnica 10,2 % w styczniu 2023 r.! Jaka inflacja w lutym kiedy podacie ? Jak mają się te premie, nagrody i podwyżki do tych głodowych waloryzacji ? Rekordowe podwyżki dla polityków i parlamentarzystów od 90 % do 40 % miesięcznie od sierpnia 2021 r. oraz podwyżki DIET poselskich z kwoty 2505,20 zł do 4008,30 zł czyli o 1503,10 zł. /niejeden emeryt ma taką emeryturę /, następne podwyżki od lipca 2022 r. około 4500 zł, w związku ze zmiana PIT z 17 % na 12 % , mają kwotę wolną od podatku 66 000 zł /to efekt Polskiego Ładu ! REKORDOWE NAGRODY za rok 2022 czterokrotnie większe niż przed rokiem ! Znów zaplanowali sobie podwyżki na styczeń 2023 r. Skandal jak są traktowani emeryci w Polsce ! Żadnego poparcia dla PISu !