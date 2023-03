Glapiński wskazuje na nowy problem. "To jest niepoważne"

Adam Glapiński: "to budzi kontrowersje"

- Poszczególne sądy rejonowe zostały z takim dylematem i od sasa do lasa wydają decyzje , przy czym wiadomo, że duża ilość sędziów też ma kredyty albo członkowie rodzin mają. To jeszcze bardziej budzi kontrowersje. Powinni być wyłączeni ze spraw - ocenił Adam Glapiński.

- Jak banki mają duży problem, to żądają pieniędzy. I tu pojawia się NBP jako ostatni bank, ostatni kredytowca - podkreślił prof. Glapiński, wspominając o ewentualnych kredytach ratunkowych, ale "ma nadzieję, że do tego nie dojdzie". Jego zdaniem opinia TSUE nie ma jednak wpływu na politykę pieniężną, w przeciwieństwie do wakacji kredytowych. Ale do tej decyzji PiS szef NBP "nie wtrąca się", bo to "rząd musi dbać o sytuację obywateli".