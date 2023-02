Kluczowa opinia TSUE ws. kredytów frankowych. "Skończy się straszenie"

Czy jednak bank ma w takiej sytuacji podstawę do roszczeń? Polskie sądy jak dotąd oddalały ich żądania.

Jak podkreśla w komentarzu dla money.pl, Marcin Murzyński, ekspert ds. kredytów walutowych z Pledziewicz Kancelaria, opinia TSUE jest zgodna z tym orzecznictwem i wcześniejszą opinią Komisji Europejskiej . Równocześnie nie jest to jeszcze wyrok, ale bardzo rzadko zdarza się, żeby wyrok TSUE odbiegał od wcześniej wydanej przez Trybunał opinii. Mamy więc do czynienia – w jego ocenie – z "ostatecznym zamknięciem strategii wykorzystywanej przez banki, czyli straszeniem klientów pozwami" .

Nie można przedkładać rachunku ekonomicznego ponad prawem – to ma być - w jego opinii - kluczem do zrozumienia tego, dlaczego obecnie sądy orzekają na korzyść frankowiczów, w których umowach znalazły się niedozwolone zapisy.

Polskie i unijne prawo stoi tutaj po stronie klientów, którzy jako konsumenci są objęci parasolem ochronnym . Oznacza to, że nie muszą znać się na umowach kredytowych w takim stopniu jak banki, które mają obowiązek zaoferować im umowy spełniające standardy.

– Jeśli sektor tak boi się o straty i los swoich akcjonariuszy, to powinien jak najszybciej porzucić strategię pozywania klientów – mówi w rozmowie z money.pl Murzyński. To są spore koszty, bo bank musi wnieść 5 proc. wartości przedmiotu sprawy, które to pieniądze w przypadku porażki w sądzie przepadają, a dodatkowo ponosi koszty procesowe. Jak na razie w kilkudziesięciu sprawach tego typu, żaden bank nigdy nie wygrał.