Alarmujący głos ws. opinii TSUE. "To grozi poważnym kryzysem"

Opinia TSUE uderzy w polską gospodarkę?

Borys zakłada, że rząd oraz Komisja Nadzoru Finansowego muszą przeanalizować wypowiedzi rzecznik TSUE i zastanowić się, jakie zastosować rozwiązanie, by nie doprowadzić do kryzysu makroekonomicznego w Polsce.

Według szefa PFR, sprawiedliwym społecznie rozwiązaniem jest to, by kredytobiorcy złotowi i walutowi byli zrównani w prawach. To znaczy, by doszło do możliwości przewalutowania kredytów FX, według wcześniejszych propozycji KNF - kredyt frankowy byłby przewalutowywany i rozliczany w taki sposób, jakby od początku zaciągnięty był w złotówkach. Zdaniem Borysa, koszty takiego rozwiązania byłyby do udźwignięcia przez sektor bankowy.