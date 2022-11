Specjalne dodatki dla niektórych żołnierzy. Błaszczak przyznał im 450 zł miesięcznie

sebi 17 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Na przełomie 2021-2022r minister obiecał żołnierzom dodatki za pełnienie służby na granicy. Po dziś dzień moi znajomi nie dostali z tego tytułu nic, a byli wysłani na kilka tygodni w okresie zimowym pod granicę z Białorusią. Pomimo braku chętnych nie pozwolona na wyjazd do ochrony granicy osobom NIEZASZCZEPIONYM! Poza tym chciałbym zauważyć że polscy żołnierze nie posiadają kurtek zimowych - po prostu nie ma ich uwzględnionych w sortach mundurowych. TO JEST WSTYD I HAŃBA PANIE MINISTRZE ŻE POLSCY ŻOŁNIERZE MUSZĄ MARZNĄĆ!!!!!!!! Butów zimowych wg nowego wzoru w ogóle nie ma na magazynie a starego wzoru nie nadają się do noszenia bo nie trzymają się podłoża! Nie ma pozwolenia w Wojsku na noszenie odzieży cywilnej w tym kurtek nawet jakby były w odpowiednich barwach - liczy się regulamin, a nie komfort żołnierzy! PR ponad wszystko! A co to jest 450 zł za służbę na mrozie i z dala od rodziny???!!! Pora aby w MON był minister z prawdziwego zdarzenia, najlepiej żołnierz co wie jakie są bolączki żołnierzy a nie aparatczyk pisowski!