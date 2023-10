Społeczeństwo się starzeje. Oto co może spotkać 50-latków na rynku pracy

W krajach OECD zatrudnienie jest najwyższe wśród osób liczących ok. 45 lat, a następnie gwałtownie spada po 50. roku życia. Wciąż utrzymują się stereotypy ukazujące starszych pracowników jako mniej zdolnych do nauki i adaptacji do nowych technologii - piszą w najnowszym raporcie eksperci PIE.