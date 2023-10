Polacy regularnie robią nadgodziny. Liczby są alarmujące

Nadgodziny plagą

Ponadto 64 proc. uczestników badania potwierdziło, że zdarzało im się pracować po godzinie 18. W przypadku 45 proc. z nich wynikało to ze skorzystania z modelu elastycznych godzin pracy, podczas gdy 55 proc. przyznało, że to następstwo natłoku obowiązków.

Polacy jednym z najbardziej zapracowanych narodów

Z kolei z badania ADP Polska wynika, że ponad 25 proc. Polaków pracuje za darmo od 6 do 10 godzin tygodniowo. "Według poprzedniej edycji badania Polacy pracowali średnio 5 godz. 30 min za darmo, natomiast w bieżącym roku średnia zwiększyła się do 5 godz. 48 min" – czytamy w raporcie.

Przepracowanie może być zagrożeniem dla zdrowia

Pracoholizm może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Może on prowadzić do lęków, chronicznego przemęczenia, a z czasem do wypalenia zawodowego. To ostatnie wiąże się z innymi jednostkami chorobowymi, takimi jak: reakcja na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi, epizodem depresyjnym czy zaburzeniami lękowymi.