9 sygnałów, po których poznasz, że pora złożyć wniosek o urlop i odpocząć

Jesteśmy przepracowani

Oto sygnały, które wskazują, że już czas na urlop

Przepracowanie grozi wypaleniem

Przygotuj się na wolne

Agnieszka Sarecka podkreśla, że nie ma uniwersalnego "przepisu na urlop". Wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji. Nie oznacza to jednak, że nie możemy przygotować się do wypoczynku zawczasu, aby był on efektywny . Ekspertka podpowiada, że warto poinformować pracodawcę i najbliższych współpracowników o tym, kiedy będziemy nieobecni. Pomocne okaże się również dopięcie wszystkich najważniejszych spraw przed wolnym.

Dobrą praktyką jest również już na tydzień wcześniej spisanie spraw do przekazania osobie, która będzie nas zastępowała, i uzupełnianie listy na bieżąco, aby nic nam nie umknęło. Nie zapomnijmy także o tym, by ustawić autoresponder z mailem do osoby do kontaktu, a także zostawić telefon służbowy w domu, żeby nie kusiło nas sprawdzanie maili czy firmowych czatów – podpowiada Agnieszka Sarecka.

Nie zawsze trzeba wyczekiwać urlopu

– Regeneracja zasobów to nie jest wyłącznie kwestia urlopu. Powinniśmy uzupełniać je na bieżąco, a nie tylko od wolnego do wolnego. Dobrze by było, żeby każdy z nas znalazł własną metodę na ich uzupełnienie. A mogą być one różne. Dla niektórych może to być zwykły spacer, dla innych czytanie książki czy pójście na siłownię. To istotne szczególnie dlatego, że to poczucie oczekiwania na urlop też może prowadzić do frustracji. Warto zapewniać sobie takie małe przyjemności życiowe, które powodują, że te zasoby nam się uzupełniają – kończy Marta Molga.