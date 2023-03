Szefowie millenialsi narzekają na pracowników z pokolenia Z. Uważają, że nie mają za grosz pokory

fdd 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Zachęcam wszystkich przepracowanych, niedocenianych pracowników - załóżcie własny biznes, wyłóżcie na to znaczną część swojego majątku, a potem płaćcie sobie miliony i swoim pracownikom. Posmakujcie tego miodku. Pracodawca nie robi łaski, że płaci, a pracownik nie robi łaski, że pracuje. Pracownik nie musi pracować za taką stawkę jaką proponuje pracodawca. Ludzie powinni zrozumieć, że to od nich samych zależy jaką mają pracę i ile zarabiają. Reszta to wymówki i obwinianie innych. Słyszeliście o ksią.ż ce pt. Co robic, by zawsze mieć pracę i więcej zarabiac.? Kilka zmian może zrobić wielką różnicę.