Cztery pokolenia na rynku pracy. Oto czym się różnią między sobą baby boomerzy, "iksy", "igreki i "zetki"

Media na świecie od kilku miesięcy żyją tematem zmiany pokoleniowej, jaką niosą ze sobą przedstawiciele generacji Z. Zanim jednak na dobre przejmą rynek pracy, to przez lata będą musieli współpracować z przedstawicielami starszych pokoleń. A jest między nimi sporo różnic w etyce pracy i podejściu do zatrudnienia.

Baby boomberzy

Najstarszym obecnie pokoleniem wciąż funkcjonującym na rynku pracy są baby boomerzy. Jak wyjaśnia w rozmowie z serwisem biznes.interia.pl Anna Rogińska, ekspertka Grupy VIPoL, to ludzie urodzeni do 1960 r., w czasie powojennego wyżu demograficznego .

Pokolenie X i Y

"Iksy" obecnie są po 40. roku życia. Pamiętają jeszcze trudności PRL-u i przez to mają wykutą w głowie świadomość, nie można mieć wszystkiego od razu. – To pokolenie, które postanowiło poświęcać swoim dzieciom więcej czasu, co oczywiście się nie udało, bo przyszły zmiany i możliwość robienia kariery. Jeśli już czas znaleźli, to wychowywali dzieci bezstresowo – opowiada ekspertka.

Pokolenie Z

Ostatnią generacją, która obecnie już wchodzi na rynek pracy, jest pokolenie Z . – To dwudziestolatkowie, podobni do "igreków", ale nie wyobrażają sobie życia w świecie bez technologii – opowiada Interii przedstawicielka Grupy VIPoL.

W money.pl pisaliśmy, że "zetki" są rozczarowane rynkiem pracy, jaki zostawili im rodzice. W przeciwieństwie do nich młodzi nie zamierzają pracować ponad siły. Samo zatrudnienie nie jest dla nich czymś, co ich definiuje. Istotniejsze jest to, kim się czują i jacy są prywatnie, a nie to, jak ważne stanowisko piastują i ile na nim zarabiają. Dlatego też nie wyobrażają sobie, że będą sobie "wypruwać żyły", by poprawić wyniki zatrudniającej ich firmy. Zamiast tego wolą "odejść z pracy po cichu".