Amerykański miliarder uważa, że "zetki" to "najwspanialsze pokolenie". Tłumaczy, dlaczego

Mark Cuban to amerykański miliarder, którego majątek "Forbes" szacuje na 4,8 mld dolarów, co daje mu 177 miejsce na liście najbogatszych. Jest właścicielem grającej w NBA drużyny koszykarskiej Dallas Mavericks oraz współwłaścicielem firmy mediowej 2929 Entertainment. Widzowie w USA znają go jednak przede wszystkim z emitowanego w ABC programu "Shark Tank".