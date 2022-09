7 godzin i do domu. Lewica chce skrócić tydzień pracy

Lewica w czwartek 22 września złoży w Sejmie projekt ustawy przewidujący skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo . Propozycja zakłada skrócenie dnia pracy o godzinę (z ośmiu do siedmiu), a zarazem utrzymanie obecnych zarobków , co wiązałoby się m.in. podniesieniem godzinowej stawki minimalnej .

Obecny czas pracy ustanowiono ponad 100 lat temu

Siedmiogodzinny czas pracy. Lewica mówi Tuskowi: "sprawdzam"

Jak stwierdził, w tej sprawie nie chodzi o to, by obiecywać "gruszki, czy też raczej pilotaże na wierzbie", ale by realnie zmienić sytuację na rynku pracy. Tak, by na koniec przyszłej kadencji Sejmu (czyli w 2027 r.) już obowiązywał skrócony tydzień pracy.