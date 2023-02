Oto jak kurs złotego zareagował na decyzję NBP ws. stóp

Volf 57 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Faktycznie to złoty po osłabieniu trochę odrobił straty. Bo tak naprawdę rynek przewidywał że RPP nie podniesie stóp. Tym niemniej w dłuższym okresie będzie złoty słabł bo realna stopa % jest -10 a to jest dużo gorzej niż z dolarem czy euro o franku już nie wspomnę. To oznacza że dalej będziemy importować inflację do kraju.... a tym samym dłużej będzie się utrzymywać wysoka inflacja.... W końcu skąd rząd warszawski ma brać kasę jak nie z okradania Polaków?