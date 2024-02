Świadczenie wprowadzone przez rząd PiS w górę. Wiadomo, kto otrzyma pieniądze

Świadczenie ratownicze jest formą wsparcia finansowego dla osób, które poświęciły znaczną część swojego życia na służbę w ramach OSP. Przysługuje ono kobietom po ukończeniu 60. roku życia , które przez co najmniej 20 lat uczestniczyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Oraz mężczyznom, którzy osiągnęli wiek 65 lat i przez co najmniej 25 lat brali udział w tego typu działaniach.

Waloryzacja świadczenia dla strażaków już od marca

Wnioski o przyznanie świadczenia ratowniczego składane są do komendanta powiatowego lub miejskiego PSP. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2023 roku złożono 112 791 wniosków, z czego 122 106 osób otrzymało pozytywną decyzję o przyznaniu świadczenia. Zainteresowanie tym wsparciem jest szczególnie wysokie w województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim, co świadczy o aktywności i zaangażowaniu strażaków ochotników w tych regionach.

Wsparcie dla strażaków

Waloryzacja świadczenia ratowniczego to istotny element wsparcia dla strażaków OSP, którzy przez lata służby narażali swoje zdrowie i życie, pomagając innym. Zwiększenie kwoty świadczenia do 258 zł jest wyrazem uznania dla ich poświęcenia oraz próbą dostosowania wsparcia finansowego do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej.