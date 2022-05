Szef mBanku oskarża rząd i NBP. "To nie jest dla nas dobre"

Czeska korona mocniejsza od złotego

"Gdyby kreatorzy polityki gospodarczej w naszym kraju dbali o stabilność naszej waluty tak, jak to robili ich czescy odpowiednicy, to kurs franka wynosiłby obecnie około 2,65 zł. Nie ulega wątpliwości, że w takiej sytuacji "problem frankowy" by w Polsce nie istniał, a nawet gdyby, to jego skala byłaby marginalna" - podkreślił.